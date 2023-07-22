Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз

Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»

Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус

Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу