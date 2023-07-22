Введите ваш ник на сайте
Пардубице - Богемианс 1905: обзор матча 22 июля 2023

Пардубице
22.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Богемианс 1905
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Пардубице - Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
7 апреля 2022, 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
22 января 2022, 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
7 октября 2020, 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
6 июня 2020, 22:59
Последние матчи
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Дукла
0 : 2
21.09.2025
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
3 : 2
14.09.2025
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Пардубице
1 : 1
30.08.2025
Богемианс 1905
