Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Индепендьенте дель Валле - Онсе Кальдас
Индепендьенте дель Валле - Онсе Кальдас: обзор матча 18 сентября 2025
Индепендьенте дель Валле
18.09.2025, четверг, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 25.09.2025
Завершен
Онсе Кальдас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Онсе Кальдас
Новости команд
Индепендьенте дель Валле
Онсе Кальдас
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
«Химки» подписали колумбийского полузащитника
13 сентября 2024, 09:39
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
16 мая 2024, 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
2
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
1
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
16 мая 2024, 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
2
УЕФА объявил о создании нового турнира
8 июля 2023, 08:43
2
«Химки» подписали колумбийского полузащитника
13 сентября 2024, 09:39
«Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Эступиньяном
10 февраля 2017, 12:45
2
Копа Судамерикана
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Флуминенсе
- : -
24.09.2025
Ланус
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
- : -
25.09.2025
Боливар
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Онсе Кальдас
- : -
25.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Универсидад де Чили
- : -
26.09.2025
Альянса
Последние матчи
Индепендьенте дель Валле
Онсе Кальдас
Эквадор. Серия А, 29 тур
Мушук Руна
2 : 2
20.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
18.09.2025
Онсе Кальдас
Эквадор. Серия А, 28 тур
Индепендьенте дель Валле
3 : 1
13.09.2025
Винотинто
Эквадор. Серия А, 27 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 0
30.08.2025
Текнико Университарио
Эквадор. Серия А, 26 тур
Эмелек
0 : 1
24.08.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 29 тур
Мушук Руна
2 : 2
20.09.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
18.09.2025
Онсе Кальдас
Эквадор. Серия А, 28 тур
Индепендьенте дель Валле
3 : 1
13.09.2025
Винотинто
Эквадор. Серия А, 27 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 0
30.08.2025
Текнико Университарио
Эквадор. Серия А, 26 тур
Эмелек
0 : 1
24.08.2025
Индепендьенте дель Валле
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
18.09.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Уракан
1 : 3
20.08.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Онсе Кальдас
1 : 0
13.08.2025
Уракан
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Онсе Кальдас
4 : 0
24.07.2025
Сан-Антонио Було-Було
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
17.07.2025
Онсе Кальдас
