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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Комерсиантес Унидос - Мельгар
Комерсиантес Унидос - Мельгар: обзор матча 27 сентября 2025
Комерсиантес Унидос
27.09.2025, суббота, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Мельгар
90+1'
M. Sen
51'
B. Cuesta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комерсиантес Унидос - Мельгар
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Перси Лиза
90'
+5
Замена
Lautaro Guzmán
️️️️➡️️
Walter Tandazo
ГОЛ! 1:1!
Matias Sen
Пас отдал
Carlos Saavedra
90'
+1
Замена
Carlos Saavedra
️️️️➡️️
Александер Лекарос
87'
77'
Замена
Gregorio Rodriguez
️️️️➡️️
Bernardo Cuesta
77'
Замена
Nelson Cabanillas
️️️️➡️️
Jhamir D´Arrigo
75'
Желтая карточка
Jhamir D´Arrigo
68'
Замена
TomÃ¡s MartÃnez
️️️️➡️️
Николас Куальята
68'
Замена
Перси Лиза
️️️️➡️️
Cristian Bordacahar
Замена
Ricardo Chipao
️️️️➡️️
Flavio Alcedo
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
Bernardo Cuesta
Замена
Williams Guzmán
️️️️➡️️
Yordi Vílchez
46'
Замена
Gabriel Alfaro
️️️️➡️️
Paolo Méndez
46'
Желтая карточка
Matias Sen
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комерсиантес Унидос
23
Álvaro Villete
ВР
40
Flavio Alcedo
ЦЗ
2
Yordi Vílchez
ЦЗ
16
Nahuel Tecilla
ЦЗ
26
Paolo Méndez
ЦЗ
17
Pablo Cárdenas
ЦЗ
30
José Marina
ЦП
20
Jose Antonio Parodi
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
9
Matias Sen
(К)
ЦФ
11
Александер Лекарос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
66
Horacio Orzan
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Комерсиантес Унидос
1
Fabrián Caytuiro
ВР
25
Williams Guzmán
ЦЗ
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
25
Ricardo Chipao
ЦП
29
Carlos Saavedra
ЦП
67
Keyvin Paico
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
99
Mariano Barreda
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
17
Gregorio Rodriguez
ЦФ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
3-2-3-2
23
16
26
17
2
40
30
20
22
11
Лекарос
9
4-3-1-2
12
Каседа
2
5
3
33
Ласо
80
66
24
10
Куальята
7
9
2
25
25
2
26
25
25
26
40
25
25
40
11
Лекарос
29
29
11
Лекарос
10
Куальята
23
23
10
Куальята
80
27
27
80
7
30
Лиза
30
Лиза
7
9
17
17
9
24
8
8
24
Остались в запасе
Комерсиантес Унидос
Мельгар
1
Fabrián Caytuiro
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
21
Jorge Cabezudo
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
99
Mariano Barreda
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
1
Fabrián Caytuiro
ВР
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
7
Jhosep Nuñez
ЦФ
Остались в запасе
21
Jorge Cabezudo
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
13
Mathias Llontop
ЦЗ
99
Mariano Barreda
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Комерсиантес Унидос - Мельгар
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
361
505
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
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Комерсиантес Унидос
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Последние матчи
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Комерсиантес Унидос
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
17.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Сьенсиано
1 : 0
03.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Мельгар
4 : 1
16.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 14 тур
Комерсиантес Унидос
1 : 1
10.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
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