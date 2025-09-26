Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка: обзор матча 26 сентября 2025
Депортиво Гарсиласо
26.09.2025, пятница, 03:00
Перу. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
УТ де Кахамарка
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
Завершен
90'
+1
Замена
Roberto Villamarín
️️️️➡️️
Juan Cruz Vega
90'
Замена
José De la Cruz
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
86'
Замена
Joaquín Aguirre
️️️️➡️️
Freddy Oncoy
85'
Замена
Luis Alvarez
️️️️➡️️
André Vasquez
Замена
Xavi Moreno
️️️️➡️️
Kevin Sandoval
78'
Замена
Jefferson Portales
️️️️➡️️
Erick Canales
77'
70'
Замена
Geimer Balanta
️️️️➡️️
Erinson Ramirez
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Ezequiel Naya
67'
Замена
Yuriel Celi
️️️️➡️️
Nicolás Gómez
67'
Желтая карточка
Aldair Salazar
62'
55'
Желтая карточка
Freddy Oncoy
Желтая карточка
Erick Canales
50'
33'
Желтая карточка
Diego Campos
Замена
Jorge Bazan
️️️️➡️️
Francisco Arancibia
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
ВР
55
Erick Canales
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
2
Aldair Salazar
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
8
Nicolás Gómez
ЦП
16
Carlos Beltran
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
11
Francisco Arancibia
ЦФ
22
Pablo Erustes
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
УТ де Кахамарка
21
Diego Campos
ВР
17
Luis Garro
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
4
Anthony Rosell
ЦЗ
18
Erinson Ramirez
ЦП
11
Jarlin Quintero
ЦП
20
André Vasquez
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
13
Freddy Oncoy
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
23
Xavi Moreno
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
7
Yuriel Celi
ЦП
7
Jorge Bazan
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
УТ де Кахамарка
12
Manuel Heredia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
5
Joaquín Aguirre
ЦЗ
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
14
Luis Alvarez
ЦП
15
Joshua Cantt
ЦП
22
Geimer Balanta
ЦП
28
José De la Cruz
ЦФ
4-3-3
1
55
2
13
16
8
16
10
19
22
11
4-5-1
21
27
6
4
17
11
8
26
13
20
18
10
23
23
10
55
22
22
55
8
7
7
8
11
7
7
11
19
7
7
19
13
5
5
13
26
16
16
26
20
14
14
20
18
22
22
18
11
28
28
11
Остались в запасе
Депортиво Гарсиласо
УТ де Кахамарка
31
Juniors Barbieri
ВР
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
12
Manuel Heredia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
15
Jose Anthony Gallardo
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
Остались в запасе
12
Manuel Heredia
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
15
Joshua Cantt
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Статистика матча Депортиво Гарсиласо - УТ де Кахамарка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Michael Espinoza, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Новости команд
Все
Депортиво Гарсиласо
УТ де Кахамарка
Больше новостей
Последние матчи
Все
Депортиво Гарсиласо
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
08.05.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
УТ де Кахамарка
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: