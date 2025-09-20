Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Данубио
Дефенсор Спортинг - Данубио: обзор матча 20 сентября 2025
Дефенсор Спортинг
20.09.2025, суббота, 02:00
Уругвай. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Данубио
37'
L. Agazzi
78'
P. Pacifico
12'
L. Sanseviero
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Данубио
Завершен
Желтая карточка
Mauricio Amaro
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Patricio Pacifico
78'
76'
Желтая карточка
Renzo Rabino
Замена
Diego Abreu
️️️️➡️️
José Álvarez
71'
Замена
A. Machado
️️️️➡️️
Lautaro Navarro
71'
69'
Замена
Renzo Rabino
️️️️➡️️
Leandro Sosa
69'
Замена
Michael López
️️️️➡️️
Sergio Núñez
61'
Замена
Luis Femia
️️️️➡️️
Sebastián Fernández
61'
Замена
Jairo Sebastián Amaro Mello
️️️️➡️️
Santiago Romero
ГОЛ! 1:1!
Lucas Agazzi
37'
30'
Желтая карточка
N. Pais
30'
Желтая карточка
Santiago Romero
Желтая карточка
José Álvarez
30'
Желтая карточка
Lucas Paul De los Santos
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Lucas Sanseviero
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
6
Mauricio Amaro
ЦП
24
Lucas Paul De los Santos
ЦП
5
German Barrios
ЦП
11
Lucas Agazzi
ЦФ
28
Lautaro Navarro
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
4
Mateo Rinaldi
ЦЗ
25
Matías González
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
18
Camilo Mayada
ЦП
35
N. Pais
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
30
Sebastián Fernández
ЦФ
80
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Дефенсор Спортинг
1
Lucas Machado
ВР
61
Marco Saravia
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
31
Diego Abreu
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
9
A. Machado
ЦФ
Данубио
32
Martinez
ВР
16
Renzo Rabino
ЦЗ
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
14
Joaquín Fernández
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
28
Luis Femia
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
22
Brandão
ЦФ
4-3-3
12
Доусон
31
3
де лос Сантос
23
14
6
24
5
16
28
11
3-5-2
1
Гойкоэчеа
24
4
25
6
35
19
19
18
80
30
16
31
31
16
28
9
9
28
6
16
16
6
19
31
31
19
30
28
28
30
80
21
21
80
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Данубио
1
Lucas Machado
ВР
61
Marco Saravia
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
32
Martinez
ВР
10
Mateo Peralta
ЦП
14
Joaquín Fernández
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
22
Brandão
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
1
Lucas Machado
ВР
61
Marco Saravia
ЦЗ
8
Nicolás Wunsch
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
22
Alan Torterolo
ЦФ
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
10
Mateo Peralta
ЦП
14
Joaquín Fernández
ЦП
33
Valentín Andrés Sánchez
ЦП
22
Brandão
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Данубио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Посещаемость:
5000
Новости команд
Все
Дефенсор Спортинг
Данубио
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Дефенсор Спортинг
Данубио
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
0 : 2
25.05.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 1 тур
Сентраль Эспаньол
2 : 1
17.05.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 2
10.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
1 : 2
30.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
3 : 1
19.05.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
0 : 1
09.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 14 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2026
Данубио
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: