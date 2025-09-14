Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотив Пл - Лудогорец: обзор матча 14 сентября 2025

Локомотив Пл
14.09.2025, воскресенье, 18:00
Болгария. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
6' К. Иту
90+5' П. Станич
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотив Пл - Лудогорец
Завершен
Желтая карточка
Bojan Milosavljević
90' +12
90' +12
Желтая карточка
Эдвин Куртулуш
90' +5
ГОЛ! 1:1! Петар Станич
Пас отдал Эдвин Куртулуш
Желтая карточка
Martin Atanasov
90' +1
Замена
Petar Andreev ️️️️➡️️ Julien Lamy
83'
80'
Замена
Джоэл Андерссон ️️️️➡️️ Идан Начмиас
Замена
Martin Atanasov ️️️️➡️️ Efe Ali
73'
Замена
Juan Perea ️️️️➡️️ Димитар Илиев
73'
65'
Замена
Дерой Дуарте ️️️️➡️️ Ивайло Чочев
65'
Замена
Петар Станич ️️️️➡️️ Сон
Замена
A. Chindris ️️️️➡️️ Lucas Ryan
58'
46'
Замена
Эрик Маркус ️️️️➡️️ Педро Наресси
46'
Замена
Ив-Эрик Биле ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
Замена
Gianni Touma ️️️️➡️️ Кэтэлин Иту
46'
Красная карточка
Ivaylo Ivanov
44'
Желтая карточка
Lucas Ryan
33'
32'
Желтая карточка
Кайо Видаль
Желтая карточка
Adrián Cova
22'
ГОЛ! 1:0! Кэтэлин Иту
Пас отдал Парвизджон Умарбаев
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив Пл
1
Bojan Milosavljević
ВР
2
Adrián Cova
ЦЗ
23
Martin Ruskov
ЦЗ
13
Lucas Ryan
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
94
Кэтэлин Иту
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
99
Julien Lamy
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
55
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Локомотив Пл
40
Петар Зовко
ВР
9
Alex Velea
ЦП
21
Petar Andreev
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
10
Gianni Touma
ЦФ
7
Ivaylo Markov
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
9
Juan Perea
ЦФ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
14
Петар Станич
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
99
S. Ivanov
ЦФ
3-2-2-1-2
1
13
21
12
23
2
22
94
Иту
39
Умарбаев
14
Илиев
99
4-3-2-1
1
Падт
15
Куртулуш
55
Начмиас
4
Алмейда
17
Сон
18
Чочев
30
Наресси
26
Калоц
37
Текпетей
11
Видаль
10
99
21
21
99
12
33
33
12
94
Иту
10
10
94
Иту
13
4
4
13
14
Илиев
9
9
14
Илиев
55
Начмиас
2
Андерссон
2
Андерссон
55
Начмиас
18
Чочев
23
Дуарте
23
Дуарте
18
Чочев
37
Текпетей
29
Биле
29
Биле
37
Текпетей
17
Сон
14
Станич
14
Станич
17
Сон
30
Наресси
77
Маркус
77
Маркус
30
Наресси
Остались в запасе
Локомотив Пл
Лудогорец
40
Петар Зовко
ВР
9
Alex Velea
ЦП
7
Ivaylo Markov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
9
Alex Velea
ЦП
7
Ivaylo Markov
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Локомотив Пл - Лудогорец
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Georgi Dimitrov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Plovdiv
Посещаемость:
3700
Новости команд
Все
Локомотив Пл
Лудогорец
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотив Пл
Лудогорец
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 35 тур
Арда
4 : 0
16.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 35 тур
Арда
4 : 0
16.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 34 тур
Черно Море
2 : 0
12.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 33 тур
Локомотив Пл
2 : 0
08.05.2026
Арда
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 34 тур
Лудогорец
1 : 1
13.05.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 33 тур
Левски
0 : 1
09.05.2026
Лудогорец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 