Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лудогорец - Локомотив Пл: обзор матча 02 марта 2026

Лудогорец
02.03.2026, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив Пл
86' Э. Маркус
76' S. Idriz
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Локомотив Пл
Завершен
90'
+5'
ГОЛ! 1:1! Эрик Маркус
86'
84'
Желтая карточка
Lucas Ryan
84'
Замена
A. Chindris ️️️️➡️️ Todor Pavlov
84'
Замена
Martin Atanasov ️️️️➡️️ Кэтэлин Иту
Замена
A. Salido Tajero ️️️️➡️️ Кайо Видаль
81'
76'
ГОЛ! 0:1! Sevi Idriz
Пас отдал Julien Lamy
69'
Замена
Gianni Touma ️️️️➡️️ Joel Zwarts
Замена
Ивайло Чочев ️️️️➡️️ Филип Калоц
65'
Замена
Эрик Маркус ️️️️➡️️ S. Ivanov
58'
Замена
Квадво Дуа ️️️️➡️️ Руан Секо
58'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
58'
56'
Желтая карточка
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
46'
Замена
Georgi Brankov Chorbadzhiyski ️️️️➡️️ Miha Trdan
45'
+1'
Желтая карточка
Филип Калоц
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
30
Педро Наресси
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
14
Петар Станич
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
99
S. Ivanov
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Локомотив Пл
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Todor Pavlov
ЦЗ
13
Lucas Ryan
ЦЗ
23
Martin Ruskov
ЦЗ
2
Adrián Cova
ЦЗ
94
Кэтэлин Иту
ЦП
22
I. Ivanov
ЦП
3
Miha Trdan
ЦП
77
Joel Zwarts
ЦФ
99
Julien Lamy
ЦФ
7
Sevi Idriz
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
A. Salido Tajero
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Локомотив Пл
40
Петар Зовко
ВР
16
Denis Kirashki
ЦЗ
9
Alex Velea
ЦП
33
Martin Atanasov
ЦП
29
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
4-2-2-2
1
Падт
2
Андерссон
24
Вердон
27
55
Начмиас
30
Наресси
26
Калоц
14
Станич
37
Текпетей
12
Секо
99
4-3-3
1
13
23
2
5
94
Иту
22
3
7
99
77
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
26
Калоц
18
Чочев
18
Чочев
26
Калоц
Видаль
7
7
Видаль
99
77
Маркус
77
Маркус
99
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
94
Иту
33
33
94
Иту
3
29
29
3
5
4
4
5
77
10
10
77
Остались в запасе
Лудогорец
Локомотив Пл
39
Хендрик Бонманн
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
40
Петар Зовко
ВР
16
Denis Kirashki
ЦЗ
9
Alex Velea
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Дерой Дуарте
ЦП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
16
Denis Kirashki
ЦЗ
9
Alex Velea
ЦП
19
Mariyan Vangelov
ЦФ
11
Zapro Dinev
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Лудогорец - Локомотив Пл
1
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
16
Количество передач
621
238
Сейвы
0
5
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.82
Информация о матче
Главный судья:
Marian Grebencharski,
Стадион:
Арена Хувефарма
Посещаемость:
800
Новости команд
Все
Лудогорец
Локомотив Пл
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Зенит» хочет вернуть 18-летнего таланта из Болгарии
8 мая
16
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лудогорец
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 35 тур
Арда
4 : 0
16.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Лудогорец
1 : 0
25.05.2026
ЦСКА
Болгария. Первая лига, 35 тур
ЦСКА 1948
1 : 0
16.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 34 тур
Лудогорец
1 : 1
13.05.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 33 тур
Левски
0 : 1
09.05.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, Conference League - Play Offs
Лудогорец
1 : 0
29.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 36 тур
Локомотив Пл
2 : 1
25.05.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 35 тур
Арда
4 : 0
16.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 34 тур
Черно Море
2 : 0
12.05.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 33 тур
Локомотив Пл
2 : 0
08.05.2026
Арда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 