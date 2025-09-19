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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ван - Ширак
Ван - Ширак: обзор матча 19 сентября 2025
Ван
19.09.2025, пятница, 15:00
Армения. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Ширак
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Статистика матча Ван - Ширак
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Ван
Ширак
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
3
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
2017.07.10 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
2016.11.19 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
2016.10.08 20:16
3
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Ван
Ширак
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Гандзасар
0 : 1
02.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Урарту
2 : 0
26.04.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 25 тур
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1 : 0
08.05.2026
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0 : 2
01.05.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 23 тур
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26.04.2026
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