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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ланс
Бордо - Ланс: обзор матча 04 августа 2007
Бордо
04.08.2007, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
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Статистика матча Бордо - Ланс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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26 сентября
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