ЖФК Енисей - Звезда-2005: онлайн-трансляция 08 ноября 2025

ЖФК Енисей
08.11.2025, суббота, 18:00
Россия. Женская Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Звезда-2005
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча ЖФК Енисей - Звезда-2005
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
ЖФК Енисей
Звезда-2005
ЖФК ЦСКА не хотел играть со «Звездой», но матч не перенесли
23 марта 2024, 11:19
Больше новостей
Россия. Женская Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК Спартак
- : -
16.08.2025
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК Крылья Советов
- : -
16.08.2025
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
Рязань-ВДВ
- : -
16.08.2025
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК ЦСКА
- : -
16.08.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Зенит
- : -
22.08.2025
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Ростов
- : -
23.08.2025
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Енисей
- : -
23.08.2025
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
Рязань-ВДВ
- : -
23.08.2025
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Крылья Советов
- : -
23.08.2025
ЖФК Динамо
Последние матчи
Все
ЖФК Енисей
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Ростов
2 : 2
09.08.2025
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Енисей
2 : 6
09.08.2025
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 16 тур
Звезда-2005
0 : 1
26.07.2025
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 16 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
26.07.2025
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Чертаново
0 : 0
19.07.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Енисей
2 : 6
09.08.2025
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 16 тур
ЖФК Енисей
0 : 1
26.07.2025
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Чертаново
0 : 0
19.07.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 14 тур
Рязань-ВДВ
3 : 0
12.07.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 13 тур
Звезда-2005
1 : 0
21.06.2025
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
ЖФК Ростов
2 : 2
09.08.2025
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 16 тур
Звезда-2005
0 : 1
26.07.2025
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Рубин
2 : 0
18.07.2025
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 14 тур
ЖФК ЦСКА
2 : 1
12.07.2025
Звезда-2005
Россия. Женская Суперлига, 13 тур
Звезда-2005
1 : 0
21.06.2025
ЖФК Енисей
