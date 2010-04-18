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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Факел
Зенит - Факел: обзор матча 18 апреля 2010
Зенит
18.04.2010, воскресенье, 00:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 1 тур
2 : 1
Завершен
Факел
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24.10.2026
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0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Первомайский
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