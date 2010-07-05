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Расписание матчей
Енисей - Динамо Брл
Енисей - Динамо Брл: обзор матча 05 июля 2010
Енисей
05.07.2010, понедельник, 15:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 13 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Брл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Енисей - Динамо Брл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
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Енисей
Динамо Брл
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