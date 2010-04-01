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Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Вольфсбург
Фулхэм - Вольфсбург: обзор матча 01 апреля 2010
Фулхэм
01.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
57'
Б. Замора
62'
Д. Дафф
88'
А. Мадлунг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вольфсбург
ГОЛ! 2:1!
А. Мадлунг
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерфи
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Замена
О. Мартинс
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 2:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Б. Замора
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Пас отдал
З. Гера
Желтая карточка
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ОП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
20
Золтан Гера
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Звездан Мисимович
ЛП
7
Жозуэ
(К)
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Саша Ритер
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-1-3-2
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
29
Дэйвис
13
Мерфи
2
Демпси
20
Этуху
16
Дафф
25
Замора
20
Гера
4-1-3-2
16
Бенальо
22
Пекарик
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
13
Мерфи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
13
Мерфи
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
22
Пекарик
9
Мартинс
9
Мартинс
22
Пекарик
Остались в запасе
Фулхэм
Вольфсбург
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
13
Давид Эльм
ЦФ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
13
Давид Эльм
ЦФ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Лоренц-Гюнтер Кестнер
Статистика матча Фулхэм - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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