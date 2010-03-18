Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Стандард - Панатинаикос

18.03.2010, Четверг, 21:00 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Стандард - Панатинаикос
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 11 марта, четверг 23:05 Панатинаикос 1:3 Стандард
...
  • Читайте нас: 