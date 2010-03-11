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Судьи
Главный судья:
Грэйг Томпсон (Ирландия)

Панатинаикос - Стандард

11.03.2010, Четверг, 23:05 мск Афины, стадион Олимпийский Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Панатинаикос - Стандард
Первый матч:
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Панатинаикос 6 4 0 2 7:4 +3 12
3. Динамо Бух 6 2 0 4 4:12 -8 6
4. Штурм 6 1 1 4 3:6 -3 4
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