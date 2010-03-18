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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Гамбург
Андерлехт - Гамбург: обзор матча 18 марта 2010
Андерлехт
18.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 3
Завершен
Гамбург
44'
Р. Лукаку
45'
М. Суарес (П)
59'
Л. Билья
66'
М. Буссуфа
42'
Д. Боатенг
54'
М. Янсен
75'
М. Петрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Гамбург
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Торун
Замена
Кану
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 4:3!
М. Петрич
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 4:2!
М. Буссуфа
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Т. де Суттер
️️️️
О. Дешахт
ГОЛ! 3:2!
Л. Билья
ГОЛ! 2:2!
М. Янсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Суарес
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
ГОЛ! 0:1!
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
О. Дешахт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
12
Томас Шатель
ЦП
90
Буба
ЦП
10
Кану
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-1-3-2
1
Прото
37
ван Дамм
3
Дешахт
23
Юхас
3
Мазух
8
Куяте
6
Билья
11
Буссуфа
30
Жилле
9
Лукаку
7
Суарес
3-4-1-2
1
Рост
17
Боатенг
14
Розегнал
4
Матейсен
14
Яролим
12
Зе Роберто
8
Ринкон
7
Янсен
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Петрич
9
Лукаку
10
Кану
10
Кану
9
Лукаку
3
Дешахт
19
де Суттер
19
де Суттер
3
Дешахт
7
Янсен
8
Теше
8
Теше
7
Янсен
17
Боатенг
11
Элиа
11
Элиа
17
Боатенг
8
Торун
15
Троховски
15
Троховски
8
Торун
Остались в запасе
Андерлехт
Гамбург
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Буба
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
12
Томас Шатель
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
90
Буба
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Андерлехт - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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