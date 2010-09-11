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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Краснодар
Ротор - Краснодар: обзор матча 11 сентября 2010
Ротор
11.09.2010, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
61'
Д. Дедечко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Краснодар
+2
Замена
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
М. Рамазанов
Желтая карточка
А. Ботвиньев
Желтая карточка
О. Трифонов
Желтая карточка
М. Багаев
Замена
️️️️
В. Борисов
Замена
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дедечко
Желтая карточка
А. Епифанов
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
️️️️
А. Куканос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
19
Сергей Михайлов
ЦП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Михаил Комков
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-2-2-2
1
Чичкин
3
Олеников
14
Епифанов
23
Могилевский
32
Трифонов
15
Житников
19
Михайлов
2
Рамазанов
33
Каньенда
7
Борисов
2-1-5-1-1
62
Ботвиньев
14
Мартынович
71
Багаев
11
Пазин
10
Комков
2
Сурнев
25
Шипицин
69
Дедечко
90
Михеев
50
Татарчук
2
Гогниев
Остались в запасе
Ротор
Краснодар
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ротор - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
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