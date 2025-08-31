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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Сарпсборг 08
ХамКам - Сарпсборг 08: обзор матча 31 августа 2025
ХамКам
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
63'
G. Simenstad
37'
Д. Карлсбакк
47'
Ж. Инге Бергет
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Сарпсборг 08
Конец матча
+5'
Замена
P. Sunday
️️️️
Ф. Сьелстад
Замена
E. Gojani
️️️️
T. Andre Soras
Замена
A. Sanyang
️️️️
D. Job
Замена
Э. Вихне
️️️️
P. Reinhardsen
Замена
M. Pedersen
️️️️
М. Мава
ГОЛ! 1:2!
G. Simenstad
Пас отдал
A. Ekeroth
Замена
M. Opoku
️️️️
Д. Карлсбакк
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
С. Серли
ГОЛ! 0:2!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
P. Reinhardsen
Второй тайм
+2'
Красная карточка
G. Granath
ГОЛ! 0:1!
Д. Карлсбакк
Пас отдал
D. Job
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Ethan Amundsen-Day
ЦЗ
29
Anton Ekeroth
ЦЗ
14
Luc Mares
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
(К)
ОП
17
Aksel Baran Potur
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
9
Kristian Stromland Lien
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сарпсборг 08
1
Mamour Ndiaye
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
7
Daniel Job
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
22
Victor Emanuel Halvorsen
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
14
Жо Инге Бергет
(К)
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
ХамКам
30
Alexander Nilsson
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
26
Mats Pedersen
ЦП
18
Gard Simenstad
ЦП
36
Peter Sunday
ЦП
11
Eron Gojani
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Сарпсборг 08
25
Havar Jensen
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Alagie Sanyang
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
4-1-2-3
12
Сандберг
3
14
2
29
23
Сьелстад
17
27
9
14
Мава
7
2-4-1-3
1
2
4
Утвик
8
22
20
7
10
Серли
11
Карлсбакк
5
14
Бергет
14
Мава
26
26
14
Мава
18
18
23
Сьелстад
36
36
23
Сьелстад
27
11
11
27
20
32
Вихне
32
Вихне
20
7
7
7
7
10
Серли
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
10
Серли
11
Карлсбакк
15
15
11
Карлсбакк
Остались в запасе
ХамКам
Сарпсборг 08
30
Alexander Nilsson
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
25
Havar Jensen
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
30
Alexander Nilsson
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
34
Mads Orrhaug Larsen
ЦЗ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Остались в запасе
25
Havar Jensen
ВР
21
Anders Hiim
ЦЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча ХамКам - Сарпсборг 08
1
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
13
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
350
489
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.61
2.91
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
- : -
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Старт
2 : 4
11.10.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
3 : 2
20.09.2026
ХамКам
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
- : -
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Главный судья:
Marius Waskaas Lien,
Стадион:
Briskeby, Hamar
Игрок матча
Рейтинг
Бьорн-Инге Утвик
Защитник
Рейтинг: 8.3
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
1
Новости команд
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ХамКам
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
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4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
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