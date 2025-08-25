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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Сарпсборг 08 - Кристиансунд: обзор матча 25 августа 2025
Сарпсборг 08
25.08.2025, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 1
Завершен
Кристиансунд
38'
D. Tufekcic
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Конец матча
90'
+5'
81'
Замена
S. Skeide
️️️️
H. Sletsjoe
81'
Замена
Р. Корлу
️️️️
D. Tufekcic
Желтая карточка
P. Reinhardsen
76'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Д. Карлсбакк
76'
Замена
A. Hiim
️️️️
Э. Вихне
76'
67'
Замена
М. Иса
️️️️
L. Alvheim
67'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
I. Hoffman
Замена
Х. Танген
️️️️
H. Gikling Bruseth
67'
61'
Желтая карточка
L. Alvheim
Замена
D. Job
️️️️
A. Sanyang
58'
Второй тайм
45'
+1'
38'
ГОЛ! 0:1!
D. Tufekcic
Пас отдал
Н. Эдегор
36'
Желтая карточка
W. Igor
Желтая карточка
A. Sanyang
21'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Mamour Ndiaye
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
7
Alagie Sanyang
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
12
Adrian Sæther
ВР
14
Marius Olsen
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
(К)
ЦЗ
20
Wilfred Igor
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Henry Sletsjoe
ЦП
9
Sander Kilen
ЦП
19
Leander Alvheim
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Сарпсборг 08
25
Havar Jensen
ВР
4
Nikolai Skuseth
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
26
Daniel Job
ЦП
22
Victor Emanuel Halvorsen
ЦП
27
Харальд Танген
АП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Кристиансунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
14
Syver Skeide
ЦП
10
Резан Корлу
АП
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
1-1-3-1-4
1
4
Утвик
32
Вихне
10
8
20
10
Серли
5
14
Бергет
7
11
Карлсбакк
2-5-3
12
14
5
20
6
Эдегор
10
9
16
24
26
19
32
Вихне
21
21
32
Вихне
7
26
26
7
10
27
Танген
27
Танген
10
11
Карлсбакк
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
11
Карлсбакк
10
14
14
10
16
10
Корлу
10
Корлу
16
19
7
Иса
7
Иса
19
26
17
17
26
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Кристиансунд
25
Havar Jensen
ВР
4
Nikolai Skuseth
ЦЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
22
Victor Emanuel Halvorsen
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
88
Igor Jeličić
ЦФ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Остались в запасе
25
Havar Jensen
ВР
4
Nikolai Skuseth
ЦЗ
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
22
Victor Emanuel Halvorsen
ЦП
15
Michael Opoku
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
88
Igor Jeličić
ЦФ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Амунд Скири
Статистика матча Сарпсборг 08 - Кристиансунд
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
19
10
Офсайды
0
3
Количество передач
488
390
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.08
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
- : -
13.09.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
0 : 0
30.08.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
16.08.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Викинг
2 : 1
08.08.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
- : -
13.09.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
Информация о матче
Главный судья:
Ola Hobber Nilsen, Norway
Стадион:
Sarpsborg Stadion, Sarpsborg
Игрок матча
Рейтинг
Mikkel Rakneberg
Нападающий
Рейтинг: 7.9
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
Новости команд
Все
Сарпсборг 08
Кристиансунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
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4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
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2018.02.20 19:50
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