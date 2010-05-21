СКА-Хабаровск - Шинник

|31 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Шинник
|1:0
|СКА-Хабаровск
|11 тур
|22 мая, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Шинник
|31 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Шинник
|1:0
|СКА-Хабаровск
|11 тур
|22 мая, пятница
|12:00
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Шинник
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кубань (ЛФЛ)
|38
|24
|8
|6
|51:20
|+31
|80
|2.
|Волга НН
|38
|19
|14
|5
|62:25
|+37
|71
|3.
|38
|21
|7
|10
|60:41
|+19
|70
|4.
|КАМАЗ
|38
|19
|9
|10
|55:43
|+12
|66
|5.
|Краснодар
|38
|17
|10
|11
|60:44
|+16
|61
|6.
|Мордовия
|38
|16
|10
|12
|53:40
|+13
|58
|7.
|Урал
|38
|14
|16
|8
|38:28
|+10
|58
|8.
|38
|16
|9
|13
|45:44
|+1
|57
|9.
|Волгарь
|38
|16
|9
|13
|45:48
|-3
|57
|10.
|Шинник
|38
|14
|13
|11
|43:31
|+12
|55
|11.
|СКА-Хабаровск
|38
|15
|8
|15
|37:39
|-2
|53
|12.
|Луч
|38
|13
|13
|12
|42:42
|0
|52
|13.
|Химки
|38
|11
|17
|10
|39:38
|+1
|50
|14.
|Динамо Бр
|38
|11
|11
|16
|53:54
|-1
|44
|15.
|Балтика
|38
|11
|10
|17
|38:47
|-9
|43
|16.
|Сочи
|38
|9
|10
|19
|32:53
|-21
|37
|17.
|Ротор
|38
|9
|7
|22
|27:64
|-37
|34
|18.
|Салют
|38
|7
|13
|18
|30:47
|-17
|34
|19.
|Иртыш
|38
|6
|10
|22
|26:52
|-26
|28
|20.
|Авангард Кур
|38
|7
|6
|25
|31:67
|-36
|27