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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 20 января 2010
Депортиво
20.01.2010, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Севилья
27'
А. Негредо
69'
Ренато
71'
Х. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Депортиво - Севилья
Замена
Лоло
️️️️
Ромарик
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Замена
Жука
️️️️
Писку
ГОЛ! 0:3!
Х. Навас
Пас отдал
А. Негредо
ГОЛ! 0:2!
Ренато
Пас отдал
Д. Перотти
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
И. Перес
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Филипе Луис
ЛАЗ
24
Писку
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ПАЗ
9
Иван Перес
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
22
Хуан Родригес
ПП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-2-4-1
25
Ману
24
Писку
22
Лопо
83
Зе Каштру
16
Луис
15
Лауре
9
Перес
20
Томас
28
Домингес
22
Родригес
23
Бодипо
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
14
Эскюде
18
Станкявичус
3
Наварро
5
Ромарик
22
Душер
11
Ренато
17
Капель
21
Негредо
24
Писку
6
Жука
6
Жука
24
Писку
9
Перес
21
Валерон
21
Валерон
9
Перес
5
Ромарик
8
Лоло
8
Лоло
5
Ромарик
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Депортиво - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
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