Крылья Советов - Зенит

|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|24 августа, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|0:3
|Зенит
|5 тур
|13 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|22 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|1:3
|Зенит
|8 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|4:1
|Крылья Советов
|6 тур
|23 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:0
|Зенит
|22 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|11 тур
|16 мая, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|17 тур
|19 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Зенит
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Крылья Советов
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|21 тур
|11 августа, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Крылья Советов
|7 тур
|28 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Зенит
|13 тур
|19 июня, понедельник
|00:00
|Зенит
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Зенит
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|28 тур
|17 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|2:0
|Крылья Советов
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Зенит
|30 тур
|4 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|13 тур
|14 июня, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|33 тур
|25 октября, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|16 тур
|10 июля, среда
|00:00
|Зенит
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 12 тур
|1 июля, среда
|00:00
|Зенит
|0:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 4 тур
|12 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|61:21
|+40
|68
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|51:22
|+29
|62
|3.
|Рубин
|30
|15
|13
|2
|37:16
|+21
|58
|4.
|Спартак М
|30
|13
|10
|7
|43:33
|+10
|49
|5.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|34:29
|+5
|48
|6.
|Спартак Нч
|30
|12
|8
|10
|40:37
|+3
|44
|7.
|Динамо М
|30
|9
|13
|8
|38:31
|+7
|40
|8.
|Томь
|30
|10
|7
|13
|35:43
|-8
|37
|9.
|Ростов
|30
|10
|4
|16
|27:44
|-17
|34
|10.
|Сатурн
|30
|8
|10
|12
|27:38
|-11
|34
|11.
|Анжи
|30
|9
|6
|15
|29:39
|-10
|33
|12.
|Ахмат
|30
|8
|9
|13
|28:34
|-6
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|7
|10
|13
|28:40
|-12
|31
|14.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|6
|16
|24:35
|-11
|30
|15.
|Алания
|30
|7
|9
|14
|25:41
|-16
|30
|16.
|Сибирь
|30
|4
|8
|18
|34:58
|-24
|20