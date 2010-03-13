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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
В. Ходеев (Воронеж), А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)

Крылья Советов - Зенит

13.03.2010, Суббота, 13:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 12:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 1 тур Крылья Советов - Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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