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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Мирамар Мисьонес - Ливерпуль
Мирамар Мисьонес - Ливерпуль: обзор матча 17 ноября 2024
Мирамар Мисьонес
17.11.2024, воскресенье, 15:45
Уругвай. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мирамар Мисьонес - Ливерпуль
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
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Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
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