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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Уиган Атлетик
Кембридж Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 30 ноября 2024
Кембридж Юнайтед
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
77'
B. Njoku
85'
Т. Осгор
119'
Д. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Уиган Атлетик
119'
ГОЛ! 1:2!
Д. Смит
Замена
Э. Лонгело
️️️️
Z. Ibsen Rossi
106'
90'
Желтая карточка
M. Asamoah
85'
ГОЛ! 1:1!
Т. Осгор
Пас отдал
Д. Смит
Желтая карточка
Ш. Ловери
81'
81'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Б. Адико
ГОЛ! 1:0!
B. Njoku
Пас отдал
Ш. Ловери
77'
Замена
B. Njoku
️️️️
Д. Н'Лундулу
74'
73'
Замена
Л. Робинсон
️️️️
С. Сессеньон
73'
Замена
М. Смит
️️️️
С. Смит
56'
Замена
Д. Смит
️️️️
D. Rankine
56'
Замена
M. Asamoah
️️️️
S. Thomas
Замена
М. Моррисон
️️️️
Д. Кузинс
46'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Р. Лофт
46'
Замена
К. Смит
️️️️
С. Кайкай
36'
Желтая карточка
Д. Н'Лундулу
27'
Желтая карточка
Р. Лофт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
21
Vicente Reyes
ВР
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
16
James Brophy
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Silko Thomas
ЦП
4
Уилл Эймсон
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Кембридж Юнайтед
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
37
Amaru Kaunda
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Tom Watson
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
18
Джонни Смит
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Chris Sze
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
2-2-1-5
21
3
Эндрю
2
6
Уоттс
24
Кузинс
10
Качунга
4
9
Н'Лундулу
21
Лофт
11
Кайкай
16
3-5-1-1
1
Тикл
6
Сиббик
2
Сессеньон
6
Керр
11
8
Смит
15
17
Адико
4
Эймсон
19
Осгор
18
Тейлор
4
45
Лонгело
45
Лонгело
4
24
Кузинс
5
Моррисон
5
Моррисон
24
Кузинс
11
Кайкай
8
Смит
8
Смит
11
Кайкай
21
Лофт
19
Ловери
19
Ловери
21
Лофт
9
Н'Лундулу
34
34
9
Н'Лундулу
2
Сессеньон
19
Робинсон
19
Робинсон
2
Сессеньон
8
Смит
24
Смит
24
Смит
8
Смит
15
18
Смит
18
Смит
15
17
Адико
20
МакМанаман
20
МакМанаман
17
Адико
11
27
27
11
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
37
Amaru Kaunda
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
12
Tom Watson
ВР
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
37
Amaru Kaunda
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
Остались в запасе
12
Tom Watson
ВР
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
- : -
01.12.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
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