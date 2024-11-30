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Расписание матчей
Англия. Кубок
Моркамб - Брэдфорд Сити
Моркамб - Брэдфорд Сити: обзор матча 30 ноября 2024
Моркамб
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
81'
J. Slew
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Брэдфорд Сити
87'
Замена
V. Oliver
️️️️
Р. Смолвуд
87'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
B. Halliday
Замена
P. Lewis
️️️️
H. Macadam
85'
ГОЛ! 1:0!
J. Slew
Пас отдал
L. Hendrie
81'
77'
Красная карточка
N. Byrne
71'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
71'
Замена
К. Кавана
️️️️
O. Sanderson
71'
Замена
А. Паттисон
️️️️
Д. Уокер
Замена
M. Dackers
️️️️
H. Hope
55'
31'
Желтая карточка
J. Benn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
4
Том Уайт
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
4
Jamie Stott
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
27
Jay Benn
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Моркамб
21
Alfie Scales
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
2-1-3-4
1
Бургойн
2
46
Уильямс
24
Сонго'о
4
Уайт
3
8
4
9
11
18
4-1-1-4
24
5
20
12
27
21
Смолвуд
7
Уокер
23
2
18
39
Кук
9
9
9
9
8
17
17
8
23
29
Одуор
29
Одуор
23
2
12
Ричардс
12
Ричардс
2
7
Уокер
23
Паттисон
23
Паттисон
7
Уокер
18
10
Кавана
10
Кавана
18
21
Смолвуд
11
11
21
Смолвуд
Остались в запасе
Моркамб
Брэдфорд Сити
21
Alfie Scales
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
21
Alfie Scales
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
Остались в запасе
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Статистика матча Моркамб - Брэдфорд Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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