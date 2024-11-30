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Расписание матчей
Англия. Кубок
Солфорд Сити - Челтенхэм
Солфорд Сити - Челтенхэм: обзор матча 30 ноября 2024
Солфорд Сити
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Челтенхэм
22'
К. Стоктон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Челтенхэм
90'
+10
Желтая карточка
A. Jude-Boyd
86'
Желтая карточка
С. Стаббс
83'
Замена
M. Norkett
️️️️
E. Archer
79'
Замена
Р. Боумен
️️️️
L. Kinsella
Замена
L. Shephard
️️️️
Т. Эдвардс
75'
Желтая карточка
K. N'Mai
74'
Замена
O. Ashley
️️️️
Д. Остерфилд
65'
Замена
C. McAleny
️️️️
Т. Форна
64'
Замена
К. Куасси
️️️️
К. Стоктон
64'
63'
Замена
L. Dulson
️️️️
Д. Миллер
Желтая карточка
Д. Остерфилд
56'
Желтая карточка
M. Lund
52'
46'
Замена
A. Jude-Boyd
️️️️
Л. Пэйн
46'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
J. Thomas
Желтая карточка
J. Taylor
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Стоктон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Челтенхэм
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
11
Manni Norkett
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
3-3-4
1
12
Эдвардс
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Остерфилд
14
Форна
10
11
13
Стоктон
8
19
3-4-4
27
Пэйн
5
6
Стаббс
19
27
Колуилл
7
6
10
Миллер
4
17
1
4
Остерфилд
6
6
4
Остерфилд
12
Эдвардс
32
32
12
Эдвардс
13
Стоктон
14
Куасси
14
Куасси
13
Стоктон
14
Форна
14
14
14
Форна
27
Пэйн
17
17
27
Пэйн
7
11
11
7
19
9
Тэйлор
9
Тэйлор
19
10
Миллер
14
14
10
Миллер
4
12
Боумен
12
Боумен
4
Остались в запасе
Солфорд Сити
Челтенхэм
32
Джэйми Джонс
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
22
Junior Luamba
ЦФ
Остались в запасе
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
13
Owen Evans
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Солфорд Сити - Челтенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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