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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Беллинцона - Сьон
Беллинцона - Сьон: обзор матча 25 апреля 2010
Беллинцона
25.04.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат Швейцарии, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сьон
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Матчи команд
Беллинцона
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Беллинцона
1 : 1
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1 : 1
14.05.2011
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