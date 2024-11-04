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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Пеньяроль
Ривер Плейт - Пеньяроль: обзор матча 04 ноября 2024
Ривер Плейт
04.11.2024, понедельник, 01:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Пеньяроль
68'
M. Silvera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Пеньяроль
82'
Замена
R. Perez
️️️️
M. Silvera
Замена
J. Báez
️️️️
R. Fernandez
82'
Желтая карточка
T. Galletto
80'
68'
ГОЛ! 0:1!
M. Silvera
Замена
J. Cruz De los Santos
️️️️
A. Bernardo Vera Flores
64'
Замена
J. Zeballos
️️️️
R. Cristobal
64'
Желтая карточка
N. Olivera
62'
59'
Замена
F. Batista
️️️️
Л. Секейра
59'
Замена
Д. Суарес
️️️️
P. Milans
58'
Замена
L. Hernández
️️️️
М. Оливера
55'
Желтая карточка
P. Milans
Желтая карточка
C. Almeida
45'
+1
32'
Желтая карточка
М. Оливера
Желтая карточка
R. Fernandez
28'
28'
Желтая карточка
L. Fernández
Желтая карточка
M. Alfonso
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
13
Christian Almeida
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
7
Хоакин Лавега
ЦП
27
Tiago Galletto
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
22
Matías Alfonso
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
13
Faustino Barone
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
3-5-1-1
12
13
23
6
30
25
22
10
27
7
Лавега
29
3-4-1-2
29
20
2
15
Оливера
14
13
10
20
28
Секейра
28
Баез
11
10
19
19
10
6
27
27
6
25
24
24
25
20
22
Суарес
22
Суарес
20
11
23
23
11
15
Оливера
27
27
15
Оливера
28
Секейра
9
9
28
Секейра
Остались в запасе
Ривер Плейт
Пеньяроль
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Ривер Плейт - Пеньяроль
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Сарольди
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