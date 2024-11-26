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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Вест Армения - Ван
Вест Армения - Ван: обзор матча 26 ноября 2024
Вест Армения
26.11.2024, вторник, 14:00
Армения. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Вест Армения - Ван
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Ширак
3 : 0
27.05.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 32 тур
Вест Армения
0 : 3
22.05.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 31 тур
Алашкерт
3 : 0
16.05.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 30 тур
Вест Армения
0 : 0
09.05.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 29 тур
Урарту
8 : 0
03.05.2025
Вест Армения
Ван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Ширак
- : -
06.12.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сюник
2 : 0
27.11.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сардарапат
2 : 2
30.10.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
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Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира
2024.10.22 11:51
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира
2024.10.22 11:51
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
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