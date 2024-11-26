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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Хаддерсфилд Таун
Лейтон Ориент - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 ноября 2024
Лейтон Ориент
26.11.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
26'
М. Хелик
90'
К. Маршалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Хаддерсфилд Таун
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Маршалл
86'
Желтая карточка
М. Хелик
77'
Замена
Б. Спенсер
️️️️
О. Тертон
76'
Замена
К. Маршалл
️️️️
Д. Корома
76'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Б. Уайлс
Желтая карточка
J. Keeley
73'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Т. Джеймс
68'
Замена
Б. Купер
️️️️
J. Brown
68'
64'
Пенальти не реализован!
Д. Корома
Желтая карточка
O. Beckles
63'
56'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Б. Радулович
46'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
М. Миллер
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Хаппе
46'
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Перкинс
46'
Замена
Д. Джайесими
️️️️
Л. Уоррингтон
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелик
Пас отдал
М. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
24
J. Keeley
ВР
19
Omar Beckles
(К)
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
6
Михал Хелик
(К)
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
25
Боян Радулович
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Диалланг Джайесими
ПВ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
3-1-3-3
24
19
26
Хаппе
26
2
Джеймс
9
Перкинс
8
Гэлбрейт
25
Уоррингтон
7
Агьей
6
23
Келман
3-3-1-3
1
Чапман
20
Тертон
12
Лис
6
Хелик
26
Уайлс
20
Кейн
18
Касуму
19
Миллер
17
37
Корома
25
Радулович
9
Перкинс
4
Болл
4
Болл
9
Перкинс
26
Хаппе
6
Симпсон
6
Симпсон
26
Хаппе
6
15
Купер
15
Купер
6
2
Джеймс
10
Грэм
10
Грэм
2
Джеймс
25
Уоррингтон
7
Джайесими
7
Джайесими
25
Уоррингтон
19
Миллер
3
Руффельс
3
Руффельс
19
Миллер
20
Тертон
15
Спенсер
15
Спенсер
20
Тертон
26
Уайлс
6
Хогг
6
Хогг
26
Уайлс
37
Корома
9
Маршалл
9
Маршалл
37
Корома
25
Радулович
45
Ладапо
45
Ладапо
25
Радулович
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Хаддерсфилд Таун
1
Zachary Hemming
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
12
Крис Максвелл
ВР
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
16
Tom Iorpenda
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лейтон Ориент - Хаддерсфилд Таун
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
406
378
Сейвы
4
3
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
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