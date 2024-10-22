Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Ливерпуль
Дефенсор Спортинг - Ливерпуль: обзор матча 22 октября 2024
Дефенсор Спортинг
22.10.2024, вторник, 01:00
Уругвай. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
5'
Г. де лос Сантос
42'
C. Spinelli
48'
A. Hernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
E. Elizalde
Замена
J. Viacava
️️️️
W. Montoya
89'
86'
Желтая карточка
К. Амаро
Замена
B. Mansilla
️️️️
C. Spinelli
83'
73'
Замена
H. Vergara
️️️️
J. Rosso
Замена
X. Biscayzacú Vázquez
️️️️
Х. Вальенте
67'
55'
Желтая карточка
A. Hernández
48'
ГОЛ! 2:1!
A. Hernández
ГОЛ! 2:0!
C. Spinelli
42'
Желтая карточка
P. Pacifico
24'
ГОЛ! 1:0!
Г. де лос Сантос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
11
Lucas Agazzi
ЦФ
16
José Álvarez
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
28
H. Quintana
ЦП
15
D. Rodriguez
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
3-4-3
12
Доусон
4
Джампаоли
14
3
де лос Сантос
80
59
21
Вальенте
27
77
16
11
3-2-3-2
12
2
18
14
20
Амаро
2
28
15
50
19
9
59
23
23
59
21
Вальенте
10
10
21
Вальенте
77
24
24
77
14
14
14
14
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Ливерпуль
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
40
Nicolás Vikonis
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Garcia, Uruguay
Стадион:
Эстадио Луис Францини
Новости команд
Все
Дефенсор Спортинг
Ливерпуль
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+