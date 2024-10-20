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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Бостон Ривер
Пеньяроль - Бостон Ривер: обзор матча 20 октября 2024
Пеньяроль
20.10.2024, воскресенье, 01:30
Уругвай. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Бостон Ривер
7'
Ф. Авенатти
69'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Бостон Ривер
86'
Замена
G. Viera
️️️️
A. Amado
86'
Замена
Y. Calleros
️️️️
M. Vera
Замена
D. Sosa
️️️️
L. Hernández
79'
Желтая карточка
L. Coelho
73'
71'
Замена
F. Pérez
️️️️
G. Pérez
ГОЛ! 2:0!
L. Fernández
69'
Желтая карточка
R. Perez
65'
Замена
L. Fernández
️️️️
Ф. Авенатти
63'
Замена
Д. Баез
️️️️
Л. Секейра
62'
Замена
И. Соса
️️️️
Г. Рамирес
62'
Замена
R. Perez
️️️️
D. García
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Авенатти
Пас отдал
L. Hernández
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
14
Damián García
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Пеньяроль
1
Kevin Morgan
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
19
Santiago Sequeira
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
2-2-2-4
1
2
34
18
14
11
Рамирес
28
Секейра
10
27
20
Авенатти
9
3-2-3-2
1
40
8
2
17
30
29
10
16
28
24
27
3
3
27
14
23
23
14
11
Рамирес
15
Соса
15
Соса
11
Рамирес
20
Авенатти
10
10
20
Авенатти
28
Секейра
28
Баез
28
Баез
28
Секейра
8
3
3
8
29
21
21
29
10
7
7
10
Остались в запасе
Пеньяроль
Бостон Ривер
1
Kevin Morgan
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
24
Adrian Fernandez
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
1
Kevin Morgan
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
5
Martín Gianoli
ЦЗ
24
Adrian Fernandez
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Francisco Marco
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
19
Santiago Sequeira
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Пеньяроль - Бостон Ривер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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