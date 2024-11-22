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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Иттихад
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Иттихад: обзор матча 22 ноября 2024
Шабаб Аль-Ахли
22.11.2024, пятница, 15:40
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Аль-Иттихад
Желтая карточка
M. Lima
90'
+7
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
F. Cartabia
90'
+6
Пенальти не реализован!
F. Cartabia
90'
+3
Замена
Я. Аль-Гассани
️️️️
Б. Каскардо
79'
Замена
M. Lima
️️️️
М. Даббур
65'
57'
Замена
A. Abunamous
️️️️
L. Leite
Желтая карточка
F. Cartabia
39'
Желтая карточка
R.
29'
9'
Желтая карточка
L. Leite
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Иттихад
33
Sultan Al Mantheri
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
15
Abdulaziz Al-Hamhami
ЦЗ
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
6
Rejan Alivoda
ЦП
11
Даниэль Бесса
(К)
ЦП
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Шабаб Аль-Ахли
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
5
Sebastián González
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
Аль-Иттихад
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
88
Saif Obaid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
4-1-2-3
22
16
Рикельме
4
Планич
3
Гомес
77
80
Каскардо
19
Миливойевич
10
13
9
Даббур
57
4-3-2
33
3
15
12
16
Блажич
24
6
11
Бесса
27
77
10
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
10
80
Каскардо
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
80
Каскардо
9
Даббур
19
19
9
Даббур
77
42
42
77
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Иттихад
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
5
Sebastián González
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
88
Saif Obaid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Остались в запасе
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
5
Sebastián González
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
Остались в запасе
55
Hamad Almansoori
ВР
17
Saif Yousif
ВР
73
Michel Dreifke
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
88
Saif Obaid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
19
Ahmed Al Naqbi
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
9
Fahad Albaroudi
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Иттихад
3
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
14
Офсайды
3
1
Количество передач
624
189
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
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