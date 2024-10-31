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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Банияс - Шарджа
Банияс - Шарджа: обзор матча 31 октября 2024
Банияс
31.10.2024, четверг, 15:50
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Шарджа
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2
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0
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