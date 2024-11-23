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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Сеул
Кимчхон Сангму - Сеул: обзор матча 23 ноября 2024
Кимчхон Сангму
23.11.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сеул
72'
K. Hyun Yu
45+2'
C. Young Wook
63'
S. Lim
90+2'
R. Tavares
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Сеул
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
R. Tavares
Пас отдал
S. Lee
84'
Замена
R. Tavares
️️️️
L. Rodrigues
Желтая карточка
K. Jun-ho
82'
Замена
K. Jun-ho
️️️️
K. Bong-Soo
81'
Замена
C. Sang-Hoon
️️️️
M. Jae-hyeon
81'
77'
Замена
S. Lee
️️️️
К. Сун-Юн
77'
Замена
S. Seung-beom
️️️️
C. Young Wook
ГОЛ! 1:2!
K. Hyun Yu
72'
66'
Замена
S. Kang
️️️️
S. Lim
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
S. Kim
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
S. Lim
Пас отдал
C. Young Wook
Замена
D. Park
️️️️
H. Cho
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
C. Young Wook
Пас отдал
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
66
Su-il Park
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
20
Chan-yong Park
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
4
Min-woo Seo
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
11
Seung-seob Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Кимчхон Сангму
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
33
Daewon Park
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
16
Kim Jun-ho
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
27
Cho Sang-Hoon
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
28
Son Seung-beom
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
3-2-1-1-3
1
20
26
30
14
66
4
10
Ли
11
10
19
4-2-1-3
31
5
Аль-Араб
37
Ким
17
16
40
Ки Сун-Юн
41
77
Лингард
7
20
18
26
33
33
26
30
16
16
30
11
99
99
11
10
27
27
10
40
Ки Сун-Юн
8
8
40
Ки Сун-Юн
7
11
11
7
18
28
28
18
20
20
20
20
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Сеул
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
32
Joung Myung-jae
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
20
Kim Kang-San
ЦЗ
30
Sang-min Lee
ЦП
6
Kyeong-jun Kim
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Кимчхон Сангму - Сеул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Кимчхон Сангму
- : -
05.12.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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