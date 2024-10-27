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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ: обзор матча 27 октября 2024
Пхохан Стилерс
27.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ульсан Хендэ
33'
S. Ko
65'
M. Ju
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
Замена
S. Baek
️️️️
J. Jeong
85'
82'
Замена
M. Kim
️️️️
M. Ju
70'
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
Д. Боянич
70'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Lee
Замена
J. Kim
️️️️
Т. Ли
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
M. Ju
Пас отдал
Д. Боянич
Замена
H. Choi
️️️️
C. Han
58'
Красная карточка
G. Lee
52'
Замена
J. Teixeira
️️️️
H. Kang
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
S. Ko
Пас отдал
G. Ludwigson
27'
Замена
A. Esaka
️️️️
J. Si-young
Желтая карточка
C. Han
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
10
Min-woo Kim
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
8
A. Esaka
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
3-2-5
1
77
4
34
17
Ли
2
80
19
27
18
18
4-4-2
21
Хен У
20
Ки-Хи
16
33
19
Ким Юнь-Квон
6
Боянич
7
70
72
17
10
18
55
55
18
17
Ли
14
14
17
Ли
18
25
25
18
27
10
10
27
6
Боянич
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
6
Боянич
10
22
22
10
33
8
8
33
72
96
96
72
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Ульсан Хендэ
21
In-jae Hwang
ВР
13
Sukju Yoon
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
13
Sukju Yoon
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
83
Seong-jun Jo
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
10
Min-woo Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Пхохан Стилерс - Ульсан Хендэ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
Посещаемость:
13212
Новости команд
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