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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Сувон
Пхохан Стилерс - Сувон: обзор матча 18 октября 2024
Пхохан Стилерс
18.10.2024, пятница, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сувон
32'
W.
36'
J. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Сувон
78'
Замена
S. Hwang
️️️️
R. Kyung-ho
Замена
H. Kang
️️️️
S. Baek
68'
63'
Замена
K. Han
️️️️
J. Kim
63'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
J. Seung-Won
Замена
J. Kim
️️️️
C. Han
56'
Замена
J. Jeong
️️️️
Т. Ли
56'
36'
ГОЛ! 1:1!
J. Kim
Пас отдал
А. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
W.
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
88
Yong Lee
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
53
Roh Kyung-ho
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
27
Jae-hee Jeong
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
3-2-3-2
1
34
77
17
Ли
4
17
18
80
25
48
10
4-2-1-3
51
88
6
5
3
53
8
10
Оливейра
24
7
7
17
Ли
27
27
17
Ли
18
14
14
18
10
18
18
10
53
20
20
53
24
71
71
24
7
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Сувон
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
5
Jonathan Aspropotamitis
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Пхохан Стилерс - Сувон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Hyun Jae Choi, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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