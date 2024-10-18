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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Мирамар Мисьонес
Насьональ - Мирамар Мисьонес: обзор матча 18 октября 2024
Насьональ
18.10.2024, пятница, 01:30
Уругвай. Примера, 8 тур
5 : 1
Завершен
Мирамар Мисьонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Насьональ - Мирамар Мисьонес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
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