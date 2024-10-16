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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Пеньяроль
Данубио - Пеньяроль: обзор матча 16 октября 2024
Данубио
16.10.2024, среда, 21:00
Уругвай. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Пеньяроль
90'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Пеньяроль
90'
+6
Желтая карточка
G. Rodríguez
Замена
N. Blandi
️️️️
C. Tizon
90'
+4
90'
ГОЛ! 0:1!
L. Fernández
Вторая желтая
S. Romero
89'
86'
Замена
М. Баби
️️️️
M. Silvera
Желтая карточка
R. Brazionis
85'
Желтая карточка
S. Romero
80'
Замена
S. Etchebarne
️️️️
M. Fracchia
77'
69'
Замена
F. Batista
️️️️
J. Cabrera
69'
Замена
L. Hernández
️️️️
М. Оливера
Желтая карточка
L. Sosa
59'
46'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
D. García
46'
Замена
Л. Секейра
️️️️
A. Medina
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Guillermo Fratta
ЦЗ
16
Matías Fracchia
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
10
Mateo Peralta
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
30
Sebastián Fernández
ЦФ
10
Maximiliano Cantera
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
14
Damián García
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Данубио
12
Jose Rio
ВР
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
17
Nicolás Blandi
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
3-5-2
1
Гойкоэчеа
13
4
16
19
6
10
80
3
10
30
3-5-2
29
20
2
15
Оливера
20
14
7
10
23
10
11
16
21
21
16
80
17
17
80
14
11
Рамирес
11
Рамирес
14
10
28
Секейра
28
Секейра
10
7
9
9
7
15
Оливера
27
27
15
Оливера
11
17
Баби
17
Баби
11
Остались в запасе
Данубио
Пеньяроль
12
Jose Rio
ВР
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
12
Jose Rio
ВР
7
Ignacio Pintos
ЦП
13
Hernán Novick
ЦП
15
Richard Núñez
ЦП
21
Ignacio Pereira
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
28
Luis Femia
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Данубио - Пеньяроль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Жардинес дель Иподромо
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