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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Монтевидео Уондерерс
Ливерпуль - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 15 октября 2024
Ливерпуль
15.10.2024, вторник, 20:00
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Монтевидео Уондерерс
61'
A. Hernández
39'
N. Royón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Монтевидео Уондерерс
84'
Желтая карточка
M. Aguirregaray
76'
Желтая карточка
J. Da Silva
Замена
H. Vergara
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
73'
70'
Замена
M. Aguirregaray
️️️️
N. Queiroz
63'
Замена
B. Veglio
️️️️
N. Royón
ГОЛ! 1:1!
A. Hernández
61'
39'
ГОЛ! 0:1!
N. Royón
Желтая карточка
J. Rosso
38'
27'
Замена
E. García
️️️️
T. Viudez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Lucas Morales
ЦЗ
4
Mario Risso
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
27
Leonel Bontempo
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
16
José Alberti
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
27
Yordi López
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
3-2-2-3
12
2
18
4
14
20
Амаро
15
50
9
14
19
4-4-2
25
4
14
27
4
16
5
10
15
15
11
50
14
14
50
5
13
13
5
10
23
23
10
15
8
8
15
Остались в запасе
Ливерпуль
Монтевидео Уондерерс
40
Nicolás Vikonis
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
27
Yordi López
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
27
Yordi López
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
Остались в запасе
1
Mauro Silveira
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
8
Кевин Ролон
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
13
Leandro Otormín
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Ливерпуль - Монтевидео Уондерерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Esteban Guerra, Uruguay
Стадион:
Бельведере
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