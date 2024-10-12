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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо
Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 12 октября 2024
Пеньяроль
12.10.2024, суббота, 01:00
Уругвай. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво Мальдонадо
1'
Г. Рамирес
82'
J. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо
ГОЛ! 2:0!
J. Cabrera
Пас отдал
F. Batista
82'
Замена
Л. Секейра
️️️️
A. Medina
74'
74'
Замена
S. González
️️️️
L. Núñez
65'
Замена
D. Romero
️️️️
G. Tanco
65'
Замена
S. Cartagena
️️️️
P. Gonzalez
Замена
F. Batista
️️️️
Г. Рамирес
59'
Желтая карточка
J. Cabrera
56'
Замена
L. Coelho
️️️️
G. Rodríguez
55'
Желтая карточка
L. Hernández
53'
Замена
L. Hernández
️️️️
М. Оливера
46'
Замена
R. Perez
️️️️
E. Darías
46'
41'
Желтая карточка
P. Gonzalez
34'
Замена
B. Centeno
️️️️
H. Toledo
Желтая карточка
A. Medina
27'
26'
Желтая карточка
H. Toledo
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамирес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
A. Medina
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Депортиво Мальдонадо
44
Guillermo Reyes
ВР
32
Hernán Petrik
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
80
P. Gonzalez
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
16
Renato César
ЦП
11
Hernán Toledo
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
33
Briam Acosta
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
3-4-1-2
29
15
Оливера
2
20
20
7
13
14
11
Рамирес
11
10
3-5-1-1
44
32
34
43
Суарес
5
7
16
11
80
27
10
2
2
2
2
13
23
23
13
10
28
Секейра
28
Секейра
10
15
Оливера
27
27
15
Оливера
11
Рамирес
9
9
11
Рамирес
34
27
27
34
5
15
15
5
11
80
80
11
80
28
28
80
Остались в запасе
Пеньяроль
Депортиво Мальдонадо
1
Guillermo De Amores
ВР
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
33
Briam Acosta
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
1
Adriano Freitas
ВР
19
Facundo Tealde
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
33
Briam Acosta
ЦП
9
Facundo Milán
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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