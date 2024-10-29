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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 29 октября 2024
Брентфорд
29.10.2024, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
11'
К. Шаде
57'
Д. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Пенальти не реализован!
Л. Палмер
ГОЛ!
В. Янельт
5:4
ГОЛ!
M. Johnson
4:4
ГОЛ!
Й. Висса
4:3
ГОЛ!
Д. Лоу
3:3
ГОЛ!
М. Дамсгор
3:2
ГОЛ!
Д. Виндасс
2:2
ГОЛ!
К. Льюис-Поттер
2:1
ГОЛ!
М. Смит
1:1
ГОЛ!
Б. Мбемо
1:0
90'
Желтая карточка
М. Смит
69'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Гассама
69'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
А. Мусаба
68'
Замена
Д. Лоу
️️️️
И. Угбо
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
66'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ф. Карвалью
66'
60'
Замена
Д. Бернард
️️️️
D. Iorfa
59'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Шеффилд
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гассама
ГОЛ! 1:0!
К. Шаде
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
(К)
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
22
Gabriel Otegbayo
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
(К)
ЦЗ
14
Шеффилд
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Шеффилд Уэнсдэй
29
Бен Хамер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
32
Samuel Reed
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
23
Чарли Макнил
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
16
Мегома
22
Коллинс
15
Ми
4
ван ден Берг
27
Янельт
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
7
Шаде
19
Мбемо
4-2-2-2
1
Чарльз
27
22
13
Патерсон
3
Лоу
14
Шеффилд
28
49
Мусаба
6
Ингелссон
23
Гассама
99
Угбо
14
Карвалью
9
Висса
9
Висса
14
Карвалью
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
27
5
Бернард
5
Бернард
27
14
Шеффилд
2
Палмер
2
Палмер
14
Шеффилд
49
Мусаба
10
Виндасс
10
Виндасс
49
Мусаба
99
Угбо
9
Лоу
9
Лоу
99
Угбо
23
Гассама
14
Смит
14
Смит
23
Гассама
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
29
Бен Хамер
ВР
32
Samuel Reed
ЦЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
32
Samuel Reed
ЦЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
9
Офсайды
2
3
Количество передач
596
252
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 4
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Will Finnie, England
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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