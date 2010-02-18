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Стандард - Зальцбург

18.02.2010, Четверг, 21:00 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Стандард - Зальцбург
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