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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори: обзор матча 01 декабря 2024
Вестерн Юнайтед
01.12.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Мельбурн Виктори
19'
N. Botic
8'
З. Машаш
48'
Н. Вергос
69'
Б. Форнароли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
78'
Замена
F. Monge
️️️️
З. Машаш
78'
Замена
J. Lual
️️️️
S.
Замена
R. Najjarine
️️️️
R. Danzaki
75'
Замена
M. Ruhs
️️️️
N. Botic
75'
Замена
A. Walatee
️️️️
M. Grimaldi
73'
69'
ГОЛ! 1:3!
Б. Форнароли
67'
Замена
R. Piscopo
️️️️
Д. Арзани
67'
Замена
Б. Форнароли
️️️️
Н. Вергос
48'
ГОЛ! 1:2!
Н. Вергос
Пас отдал
З. Машаш
ГОЛ! 1:1!
N. Botic
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
З. Машаш
Пас отдал
Д. Арзани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
13
Tate Russell
ЦЗ
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
20
Rhys Bozinovski
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
9
Noah Botic
ЦФ
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
8
Jordi Valadon
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
5
Brendan Hamill
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
11
Santos
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
44
Jordan Lauton
ЦП
34
James York
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
11
Abel Walatee
ЦФ
20
Ramy Najjarine
ЦФ
18
Jake Najdovski
ЦФ
Мельбурн Виктори
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
4-4-2
1
13
22
29
2
20
32
14
77
9
9
4-3-3
25
21
5
2
Гериа
8
15
Арзани
29
Машаш
8
12
11
9
Вергос
9
19
19
9
14
11
11
14
77
20
20
77
15
Арзани
7
7
15
Арзани
29
Машаш
18
18
29
Машаш
11
27
27
11
9
Вергос
10
Форнароли
10
Форнароли
9
Вергос
Остались в запасе
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
1
Tom Heward-Belle
ВР
44
Jordan Lauton
ЦП
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
Остались в запасе
1
Tom Heward-Belle
ВР
44
Jordan Lauton
ЦП
34
James York
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Остались в запасе
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
Статистика матча Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
6
Офсайды
2
4
Количество передач
508
392
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Adam Bavcar, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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