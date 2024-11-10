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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Мельбурн Сити
Перт Глори - Мельбурн Сити: обзор матча 10 ноября 2024
Перт Глори
10.11.2024, воскресенье, 12:45
Австралия. А-лига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Мельбурн Сити
39'
S. Ugarković
44'
S. Ugarković
46'
А. Кюн
83'
Й. Коэн
88'
M. Memeti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Мельбурн Сити
88'
ГОЛ! 0:5!
M. Memeti
87'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
S. Souprayen
83'
ГОЛ! 0:4!
Й. Коэн
72'
Замена
М. Леки
️️️️
А. Кюн
Желтая карточка
N. Pennington
62'
Замена
N. Blair
️️️️
N. Mileusnić
61'
46'
ГОЛ! 0:3!
А. Кюн
Замена
B. O'Neill
️️️️
T. Ostler
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
S. Ugarković
Пас отдал
M. Memeti
39'
ГОЛ! 0:1!
S. Ugarković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
20
T. Ostler
ЦЗ
17
J. Carluccio
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
5
Lachlan Barr
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
7
Nicholas Pennington
ЦФ
21
Abdul Faisal
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
5
Кай Труин
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
(К)
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Steven Ugarković
ЦП
6
Zane Schreiber
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
23
Medin Memeti
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
6
Brandon O'Neill
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
26
Khoa Ngo
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Benjamin Dunbar
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
4-2-3
20
20
33
5
17
15
12
22
21
7
3-2-3-2
33
Бич
26
19
25
13
Аткинсон
5
Труин
6
6
30
Кюн
23
10
Коэн
20
6
6
20
10
10
9
9
26
33
Феррейра
33
Феррейра
26
30
Кюн
7
Леки
7
Леки
30
Кюн
Остались в запасе
Перт Глори
Мельбурн Сити
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Jamie Young
ВР
42
Benjamin Dunbar
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
Остались в запасе
1
Jamie Young
ВР
42
Benjamin Dunbar
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
20
Benjamin Mazzeo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Перт Глори - Мельбурн Сити
1
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
4
9
Количество передач
353
592
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Cook, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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