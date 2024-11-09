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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар: обзор матча 09 ноября 2024
Мельбурн Виктори
09.11.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Брисбен Роар
38'
Н. Велупиллай
76'
Д. Гериа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
Замена
F. Monge
️️️️
Н. Велупиллай
90'
+3
86'
Замена
L. Zabala
️️️️
H. Van der Saag
85'
Желтая карточка
H. Van der Saag
ГОЛ! 2:0!
Д. Гериа
Пас отдал
R. Teague
76'
Замена
J. Lual
️️️️
Н. Вергос
72'
Замена
S.
️️️️
З. Машаш
72'
71'
Замена
S. Klein
️️️️
В. Шур
71'
Замена
A. Zimarino
️️️️
B. Halloran
Замена
Д. Арзани
️️️️
R. Piscopo
64'
64'
Замена
A. Burke-Gilroy
️️️️
K. Jelacic
64'
Замена
Р. Струйк
️️️️
F. Berenguer
ГОЛ! 1:0!
Н. Велупиллай
Пас отдал
R. Piscopo
38'
28'
Желтая карточка
В. Шур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
5
Brendan Hamill
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Брисбен Роар
1
Macklin Freke
ВР
17
Harry Van der Saag
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
4
Ben Warland
ЦЗ
3
Corey Brown
ЦЗ
8
Валид Шур
ЦЗ
10
Florin Berenguer
ЦП
8
Jay O'Shea
(К)
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
20
Thomas Waddingham
ЦФ
27
Ben Halloran
ЦФ
Главный тренер
Росс Алоизи
Мельбурн Виктори
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
11
Santos
ЦФ
Брисбен Роар
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
35
Louis Zabala
ЦЗ
21
Antonee Burke-Gilroy
ЦЗ
7
Рафаэль Струйк
ЛВ
22
S. Klein
ЦП
43
Adam Zimarino
ЦФ
4-4-2
25
2
Гериа
21
8
5
29
Машаш
17
Велупиллай
7
8
12
9
Вергос
3-2-3-2
1
4
3
8
Шур
17
15
10
8
23
27
20
17
Велупиллай
18
18
17
Велупиллай
7
15
Арзани
15
Арзани
7
9
Вергос
27
27
9
Вергос
29
Машаш
11
11
29
Машаш
17
35
35
17
23
21
21
23
8
Шур
22
22
8
Шур
10
7
Струйк
7
Струйк
10
27
43
43
27
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Остались в запасе
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
Остались в запасе
29
Matt Acton
ВР
19
Jack Hingert
ЦЗ
Главный тренер
Росс Алоизи
Статистика матча Мельбурн Виктори - Брисбен Роар
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
2
Количество передач
357
577
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Информация о матче
Главный судья:
Timothy Danaskos, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии
2015.10.26 19:06
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