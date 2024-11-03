Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Макартур
Мельбурн Виктори - Макартур: обзор матча 03 ноября 2024
Мельбурн Виктори
03.11.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Макартур
69'
Д. Арзани (П)
75'
R. Piscopo
51'
В. Жермен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Макартур
Замена
F. Monge
️️️️
R. Piscopo
89'
87'
Замена
H. Sawyer
️️️️
K. Adamson
Желтая карточка
Д. Гериа
82'
Замена
J. Lual
️️️️
Н. Вергос
81'
Замена
S.
️️️️
Н. Велупиллай
81'
78'
Замена
D. Bosnjak
️️️️
J. Drew
78'
Замена
J. Damevski
️️️️
L. Rose
ГОЛ! 2:1!
R. Piscopo
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Арзани
69'
Замена
Д. Арзани
️️️️
З. Машаш
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
М. Яколиш
46'
Замена
W. Scott
️️️️
I. Vujica
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
5
Brendan Hamill
ЦЗ
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
12
Kasey Bos
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Макартур
12
Filip Kurto
ВР
6
Tomislav Uskok
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Ivan Vujica
ЦЗ
2
Kealey Adamson
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
26
Luke Brattan
ЦП
22
Liam Rose
ЦП
15
Jake Hollman
ЦП
11
Jed Drew
ЦФ
98
Валере Жермен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Мельбурн Виктори
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
11
Santos
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
Макартур
1
Alex Robinson
ВР
5
Walter Scott
ЦЗ
27
Joshua Damevski
ЦЗ
17
Oliver Randazzo
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
24
Dean Bosnjak
ЦФ
28
Harrison Sawyer
ЦФ
4-4-2
25
2
Гериа
21
5
8
8
29
Машаш
7
17
Велупиллай
9
Вергос
12
4-3-1-2
12
15
Арсланажич
13
2
6
26
22
15
44
Яколиш
98
Жермен
11
29
Машаш
15
Арзани
15
Арзани
29
Машаш
7
18
18
7
17
Велупиллай
11
11
17
Велупиллай
9
Вергос
27
27
9
Вергос
13
5
5
13
22
27
27
22
11
24
24
11
2
28
28
2
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Макартур
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
1
Alex Robinson
ВР
17
Oliver Randazzo
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Остались в запасе
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
Остались в запасе
1
Alex Robinson
ВР
17
Oliver Randazzo
ЦП
5
Matthew Jurman
ЦФ
Главный тренер
Миле Стержовски
Статистика матча Мельбурн Виктори - Макартур
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
9
Офсайды
2
2
Количество передач
474
382
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Аделаида Юнайтед
- : -
11.12.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
1 : 2
08.11.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
1 : 1
24.10.2026
Макартур
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Jack Morgan, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Макартур
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+