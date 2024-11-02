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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
02.11.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 3 тур
3 : 4
Завершен
Аделаида Юнайтед
24'
N. Milanovic
53'
Б. Краев
75'
Б. Боррелло
4'
L. Jovanovic
21'
A. Ayoubi
27'
Д. Пиериас
63'
Д. Пиериас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед
Желтая карточка
A. Pantazopoulos
90'
+3
Замена
B. Holliday
️️️️
Б. Краев
88'
83'
Желтая карточка
P. Madanha
Желтая карточка
A. Hammond
83'
ГОЛ! 3:4!
Б. Боррелло
75'
Замена
A. Pantazopoulos
️️️️
G. Cléúr
72'
72'
Замена
P. Madanha
️️️️
S. Mauk
Замена
A. Hammond
️️️️
N. Milanovic
68'
63'
ГОЛ! 2:4!
Д. Пиериас
Пас отдал
Z. Clough
56'
Замена
А. Гудвин
️️️️
L. Jovanovic
56'
Замена
B. Folami
️️️️
A. Ayoubi
ГОЛ! 2:3!
Б. Краев
Пас отдал
Z. Sapsford
53'
Желтая карточка
G. Cléúr
48'
48'
Желтая карточка
L. Jovanovic
Замена
D. Scicluna
️️️️
O. Priestman
46'
Замена
Z. Sapsford
️️️️
Х. Мата
46'
27'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пиериас
ГОЛ! 1:2!
N. Milanovic
Пас отдал
Б. Боррелло
24'
21'
ГОЛ! 0:2!
A. Ayoubi
4'
ГОЛ! 0:1!
L. Jovanovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
40
Tristan Vidackovic
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
19
Jack Clisby
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
64
Хуан Мата
АП
26
Брендон Боррелло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
10
Zach Clough
ЦП
8
Isaías
ЦП
6
Stefan Mauk
ЦП
14
Jay Barnett
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
12
Benjamin Holliday
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
Аделаида Юнайтед
40
Ethan Cox
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
44
Ryan White
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
4-4-1-1
40
2
6
19
25
23
Краев
12
14
25
64
Мата
26
Боррелло
2-5-2-1
1
4
7
8
14
55
42
6
20
Пиериас
10
9
2
22
22
2
23
Краев
12
12
23
Краев
64
Мата
9
9
64
Мата
12
8
8
12
14
7
7
14
6
36
36
6
9
7
Гудвин
7
Гудвин
9
42
17
17
42
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
23
Jordan Holmes
ВР
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
44
Ryan White
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
23
Jordan Holmes
ВР
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Остались в запасе
40
Ethan Cox
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
44
Ryan White
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
4
Офсайды
1
3
Количество передач
482
418
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
11
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
КоммБанк
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Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
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2025.09.16 11:41
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