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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори
Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори: обзор матча 02 ноября 2024
Сентрал Кост Маринерс
02.11.2024, суббота, 09:00
Австралия. А-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Перт Глори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори
Желтая карточка
H. Eames
89'
Замена
H. Eames
️️️️
H. Steele
82'
Замена
S. James Ngor
️️️️
S. Kuzevski
82'
70'
Замена
N. Pennington
️️️️
B. O'Neill
Желтая карточка
N. Paull
69'
66'
Замена
N. Blair
️️️️
D. Williams
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
57'
Замена
В. Фейжао
️️️️
B. Brandtman
57'
Замена
Д. Херрингтон
️️️️
B. Tapp
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
5
Lachlan Barr
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
11
Hiroaki Aoyama
ЦП
15
Zach Lisolajski
ЦП
6
Brandon O'Neill
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
21
Abdul Faisal
ЦФ
9
D. Williams
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
6
Haine Eames
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
20
T. Ostler
ЦП
9
Nathanael Blair
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
26
Khoa Ngo
ЦФ
4-4-2
40
27
21
5
45
16
26
8
МакКалмонт
37
45
10
3-4-3
20
17
5
33
15
6
12
11
9
21
22
26
3
Херрингтон
3
Херрингтон
26
16
6
6
16
27
19
19
27
37
11
Фейжао
11
Фейжао
37
45
27
27
45
9
9
9
9
6
7
7
6
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Перт Глори
1
Adam Pavlesic
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
20
T. Ostler
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
16
Adam Bugarija
ЦП
20
T. Ostler
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Перт Глори
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
611
305
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Shakespear, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
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Сентрал Кост Маринерс
Перт Глори
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2021.10.01 09:20
1
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2019.11.01 13:17
1
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1
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2019.07.07 17:17
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