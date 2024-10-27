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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Окленд - Сидней
Окленд - Сидней: обзор матча 27 октября 2024
Окленд
27.10.2024, воскресенье, 07:00
Австралия. А-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сидней
90+7'
Н. Пиджнакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Окленд - Сидней
Замена
Т. Смит
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
90'
+9
ГОЛ! 1:0!
Н. Пиджнакер
90'
+7
90'
Замена
J. Kucharski
️️️️
P. Wood
89'
Замена
Д. Кинг
️️️️
J. Courtney-Perkins
Замена
M. Mata
️️️️
G. May
89'
Желтая карточка
D. Hall
78'
67'
Желтая карточка
R. Grant
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Л. Роджерсон
65'
Замена
J. Brimmer
️️️️
C. Howieson
65'
Желтая карточка
Л. Роджерсон
61'
50'
Замена
A. Segecic
️️️️
C. Hollman
35'
Замена
P. Wood
️️️️
Д. Лолли
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окленд
1
Алекс Полсен
ВР
66
Daniel Hall
ЦЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
15
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
(К)
ПЗ
27
Логан Роджерсон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Cameron Howieson
ЦП
21
Liam Gillion
ЦФ
6
L. Verstraete
ЦФ
21
G. May
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
15
Лео Сена
ОП
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
8
Анас Уахим
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Окленд
1
Майкл Вауд
ВР
18
Finn McKenlay
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
21
Джесси Рэндалл
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
17
Каллан Эллиот
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Сидней
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
20
Will Kennedy
ЦЗ
10
Adrian Segecic
ЦП
8
Patrick Wood
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
4-3-3
1
Полсен
66
4
Пиджнакер
15
де Врис
2
Сакаи
27
Роджерсон
8
Гальегос
7
21
6
21
3-1-3-1-2
30
Редмэйн
23
41
4
15
Сена
14
6
10
8
Уахим
9
Климала
11
Лолли
7
22
22
7
27
Роджерсон
21
Рэндалл
21
Рэндалл
27
Роджерсон
8
Гальегос
15
Смит
15
Смит
8
Гальегос
21
18
18
21
4
16
Кинг
16
Кинг
4
6
10
10
6
11
Лолли
8
8
11
Лолли
9
9
Остались в запасе
Окленд
Сидней
1
Майкл Вауд
ВР
18
Finn McKenlay
ЦП
17
Каллан Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
20
Will Kennedy
ЦЗ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
1
Майкл Вауд
ВР
18
Finn McKenlay
ЦП
17
Каллан Эллиот
ЦФ
Остались в запасе
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
20
Will Kennedy
ЦЗ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Окленд - Сидней
3
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
12
Офсайды
4
2
Количество передач
268
395
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
75
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
- : -
12.12.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
1 : 1
30.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Mount Smart Stadium, Auckland
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